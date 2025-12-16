Umgekippter Sattelzug verliert Ladung und sorgt für Sperrung

Gardelegen - Am Montagmorgen ist ein Lastwagen in Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) verunfallt. Die komplette Ladung verteilte sich auf einem Acker.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Miesterhorst

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Sattelzug die B188. Nahe der Abfahrt Wernitz sei der Laster jedoch aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und anschließend auf eine Seite gekippt.

Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Fahrer bereits selbstständig aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde leicht verletzt.

Die Ladung, bestehend aus Getreide, verteilte sich auf dem angrenzenden Feld, erklärte die Polizei.

Zudem wurden ein Verkehrszeichen sowie das Bankett auf einer Länge von etwa bis zu 50 Metern beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.