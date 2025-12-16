Lkw-Fahrer (†28) kommt bei schwerem Unfall in Anhalt-Bitterfeld ums Leben

Zörbig - Bei Zörbig ( Anhalt-Bitterfeld ) ist am Dienstagmorgen eine Person bei einem schweren Unfall mit zwei Lastwagen ums Leben gekommen.

Ein 28-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die B183 gegen 7.30 Uhr von Köthen in Richtung A9. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Sattelzug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Laster, erklärte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

Bei dem Crash wurde der Unfallverursacher schwerstverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der 28-jährige Fahrer des zweiten Sattelzugs erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach dem Unfall entzündeten sich vermutlich auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn, die durch die Feuerwehr gelöscht werden mussten. Zur Bereinigung der Strecke war die Ölwehr im Einsatz.

An den Zugmaschinen beider Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Strecke wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.