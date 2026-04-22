Fußgänger von VW erfasst: Rentner muss nach Unfall schwer verletzt in Klinik

Ebendorf - Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Fußgänger in Ebendorf ( Landkreis Börde ) von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten (84) in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/ dpa

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Börde gegen 7.40 Uhr in der Magdeburger Straße. Eine 48-Jährige befuhr die Straße mit ihrem VW aus Richtung Meitzendorf.

An einer dortigen Kreuzung wollte die Autofahrerin nach links abbiegen. Hier kollidierte sie jedoch mit einem 84-jährigen Fußgänger, der zum selben Zeitpunkt die Straße überqueren wollte.

Durch den Zusammenstoß zog sich der Rentner schwere Verletzungen zu, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.