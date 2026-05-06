G-Klasse kracht frontal in Gegenverkehr: Zwei Menschen bei Unfall auf B27 verletzt

Rübeland - Am frühen Dienstagnachmittag sind zwei Personen bei einem Unfall auf der B27 bei Rübeland ( Landkreis Harz ) verletzt worden.

Der Mercedes-Fahrer (55) wollte einen Bus überholen und krachte in den Gegenverkehr. © Bildmontage: Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wollte gegen 13.30 Uhr ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit seiner G-Klasse einen vorausfahrenden Bus von Hüttenrode kommend in Richtung Rübeland überholen.

Zur selben Zeit kam ihn der Seat einer 59-Jährigen entgegen. Beide Autos krachten frontal ineinander.

Beide Personen hätten sich dabei leichte Verletzungen zugezogen, hieß es. Für die 59-Jährige ging es anschließend in ein Krankenhaus.

Beide Wagen waren so sehr beschädigt, dass sie nur noch abgeschleppt werden konnten. Laut ersten Ermittlungen sei ein Schaden von insgesamt etwa 25.000 Euro entstanden.