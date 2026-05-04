Hubschraubereinsatz in Salzwedel: Kreuzungscrash fordert fünf Verletzte

Kalbe (Milde) - Im Bereich Kalbe ( Altmarkkreis Salzwedel ) ereignete sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall , bei dem fünf Menschen zum Teil schwer verletzt wurden.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel erklärte, kam es gegen 18.09 Uhr im Kreuzungsbereich der Landstraße 21 und der Bundesstraße 71 zu dem Unglück.

Eine 75-Jährige war mit ihrem Mazda auf der L21 in Richtung Wernstedt unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich nach links auf die Bundesstraße Richtung Wiepke auffahren.

Hierbei übersah sie jedoch den vorfahrtsberechtigten Citroën eines 50-Jährigen, so ein Sprecher des Polizeireviers.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Mazda-Fahrerin schwer verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Braunschweig gebracht werden. Ihr 75-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Citroën sowie ein mitfahrendes 13-jähriges Kind wurden ebenfalls leicht verletzt, die 48-jährige Beifahrerin jedoch schwer. Auch sie wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.