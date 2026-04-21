Gefährliches Überholmanöver: 18-Jähriger kracht frontal in Gegenverkehr
Warnstedt - Am Montagnachmittag musste eine Landstraße bei Warnstedt (Landkreis Harz) wegen eines Unfalls gesperrt werden.
Grund dafür war ein gefährlicher Überholvorgang eines 18-Jährigen, teilte das Polizeirevier Harz mit.
Zwischen Warnstedt und Westerhausen habe der junge Autofahrer einen Laster in einer Kurve überholen wollen.
Während des Überholvorgangs kam ihm eine 64-Jährige mit ihrem Auto entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.
Die Frau und der junge Mann wurden dabei verletzt. Jeweils ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus.
An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.
Für rund drei Stunden musste die L240 komplett gesperrt werden.
Der Führerschein des 18-Jährigen wurde zunächst sichergestellt. Gegen ihn haben die Ermittler ein Verfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/FreiwilligeFeuerwehrWarnstedt