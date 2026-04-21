Gefährliches Überholmanöver: 18-Jähriger kracht frontal in Gegenverkehr

Warnstedt - Am Montagnachmittag musste eine Landstraße bei Warnstedt ( Landkreis Harz ) wegen eines Unfalls gesperrt werden.

Beide Autos sind nach dem Unfall nur noch Schrott. © Screenshot/Facebook/FreiwilligeFeuerwehrWarnstedt

Grund dafür war ein gefährlicher Überholvorgang eines 18-Jährigen, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Zwischen Warnstedt und Westerhausen habe der junge Autofahrer einen Laster in einer Kurve überholen wollen.

Während des Überholvorgangs kam ihm eine 64-Jährige mit ihrem Auto entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Die Frau und der junge Mann wurden dabei verletzt. Jeweils ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus.

An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Für rund drei Stunden musste die L240 komplett gesperrt werden.