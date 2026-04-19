Unglück im Harz: Motorradfahrer nach riskantem Überholmanöver schwer verletzt

Quedlinburg - Auf der B79 bei Quedlinburg ( Harz ) wurde am Samstagabend ein Motorradfahrer durch seine riskante Fahrweise bei einem Unfall schwer verletzt.

Der Biker kollidierte mit dem Heck eines Wohnmobils. © Polizeirevier Harz

Das Unglück ereignete sich laut dem Polizeirevier Harz gegen 19.18 Uhr zwischen Quedlinburg und der Anschlussstelle zur A36.

Ersten Informationen zufolge überholte der 41-Jährige aus Vechelde hier mit seinem Motorrad mehrere Fahrzeuge. Hierbei ignorierte er die dortige Sperrfläche und -linie.

Sein riskantes Überholmanöver hatte ein schnelles Ende, als seine Suzuki plötzlich mit dem Heck eines abbiegenden Wohnmobils kollidierte, an dessen Steuer eine 47-Jährige aus Dessau-Roßlau saß.

Der Biker stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung durch die Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.