Unglück im Harz: Motorradfahrer nach riskantem Überholmanöver schwer verletzt
Quedlinburg - Auf der B79 bei Quedlinburg (Harz) wurde am Samstagabend ein Motorradfahrer durch seine riskante Fahrweise bei einem Unfall schwer verletzt.
Das Unglück ereignete sich laut dem Polizeirevier Harz gegen 19.18 Uhr zwischen Quedlinburg und der Anschlussstelle zur A36.
Ersten Informationen zufolge überholte der 41-Jährige aus Vechelde hier mit seinem Motorrad mehrere Fahrzeuge. Hierbei ignorierte er die dortige Sperrfläche und -linie.
Sein riskantes Überholmanöver hatte ein schnelles Ende, als seine Suzuki plötzlich mit dem Heck eines abbiegenden Wohnmobils kollidierte, an dessen Steuer eine 47-Jährige aus Dessau-Roßlau saß.
Der Biker stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung durch die Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Am Motorrad und am Wohnmobil entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro, so ein Sprecher der Polizei am Sonntag.
Titelfoto: Polizeirevier Harz