Alkoholfahrt endet mit Crash: Quadfahrer flüchtet von Unfallstelle

Schwanebeck - Ein betrunkener Quadfahrer hat am Samstagabend in Schwanebeck ( Landkreis Harz ) für mächtig Ärger gesorgt.

Der 34-Jährige gab die Tat nach seiner Flucht zu. (Symbolfoto) © 123RF/serjio74

Der 34-jährige Quadfahrer nahm einer 35-jährigen Hyundai-Fahrerin im Kreuzungsbereich Breiter Weg/Marktstraße die Vorfahrt.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, kam es zum Zusammenstoß zwischen ihnen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher.

Aufmerksame Zeugen hatten sich jedoch das Kennzeichen des flüchtigen 34-Jährigen gemerkt, sodass die Beamten ihn wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen konnten.

Hier überprüften sie den leicht verletzten Mann, wobei ein Alkoholgeruch festgestellt wurde. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille.

Der Unfallfahrer räumte die Tat ein. Die Beamten stellten daraufhin seinen Führerschein sicher.