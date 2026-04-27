Gegen Leitplanke gekracht: Junger Motorradfahrer nach Unfall in Klinik

Oberharz am Brocken - Auf der B27 im Oberharz am Brocken ( Harz ) ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen. Der junge Mann verletzte sich dabei schwer.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr in der Ortschaft Rübeland. Der 20-jährige Fahrer eines Leichtskraftsrads war nach Angaben der Polizei Harz auf der B27 von Hüttenrode in Richtung Neuwerk unterwegs.

In einer Linkskurve soll der junge Biker aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen sein.

Hier kollidierte er mit der Leitplanke. Durch den Zusammenstoß wurde der 20-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.