Tödlicher Unfall im Harz: Mann (†56) kracht mit Transporter in den Graben

Am Sonntag ist ein Mann nach einem Autounfall verstorben. Der 56-Jährige krachte mit seinem Transporter in einen Graben und musste aus dem Wagen befreit werden.

Von Robert Lilge

Wernigerode - Auf der B244 bei Wernigerode (Landkreis Harz) endete ein Unfall für einen Mann tödlich.

Der Fahrer musste aus seinem verunfallten Transporter befreit werden.  © Screenshot/Facebook/FeuerwehrWernigerode

Er soll am frühen Sonntagnachmittag mit seinem Transporter die Bundesstraße von Wernigerode kommend in Richtung Schmatzfeld befahren haben, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Der 56-Jährige habe aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und sei dadurch ins Schlingern geraten.

Anschließend kam er nach rechts von der Straße ab und landete in einem Graben.

Sofort hinzugerufene Rettungskräfte mussten den Mann aus dem Wrack befreien und Wiederbelebungsversuche durchführen.

Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort wurde der Tod des Mannes festgestellt, hieß es.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit ermittelt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die B244 etwa 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

