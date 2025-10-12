 591

Mietwagen kracht gegen Baum, aber niemand will gefahren sein

Ein mit mehreren Personen besetzter Mietwagen ist am Samstagabend in Halle verunglückt. Am Steuer will allerdings niemand gesessen haben.

Von Juliane Bonkowski

Halle (Saale) - Mysteriöser Unfall im Nordwesten von Halle: Ein mit mehreren Personen besetztes Auto ist am Samstagabend verunglückt. Am Steuer will allerdings niemand gesessen haben - und das möglicherweise aus gutem Grund.

Am Riveufer in Halle krachte es Samstagabend. (Archivbild)
Am Riveufer in Halle krachte es Samstagabend. (Archivbild)  © Imago / Steffen Schellhorn

Der Crash am Riveufer, einer zur Saale parallel verlaufende Straße, wurde der Polizei gegen 20.30 Uhr gemeldet. Wie eine Sprecherin erklärte, sei der Wagen in der Nähe vom Bootshaus 5 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, fanden sie einen im Frontbereich beschädigten Mietwagen vor, in dem alle Airbags ausgelöst hatten.

Außerdem waren drei Personen zwischen 23 und 25 Jahren vor Ort, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten.

Kurios: "Diese gaben an Mitfahrer gewesen zu sein und den vom Unfallort geflüchteten Fahrzeugführer nicht zu kennen", so die Sprecherin.

Alle drei hätten durchaus Grund, sich nicht als Fahrer des Autos zu bekennen - Drogenschnelltests verliefen positiv. Die Spurensicherung fand außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie eine Schreckschusswaffe in einem Rucksack, der einer der Personen gehörte.

Die Polizei muss nun ermittelt, wer den Unfallwagen gefahren hat. (Symbolbild)
Die Polizei muss nun ermittelt, wer den Unfallwagen gefahren hat. (Symbolbild)  © Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Den vermeintlichen Insassen wurde Blut abgenommen, die Beweismittel sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen in die Wege geleitet.

Titelfoto: Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

