Heftiger Unfall an Kreuzung: Für Motorradfahrer (†59) kommt jede Hilfe zu spät
Braunsbedra - Am Donnerstagnachmittag verstarb ein 59-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Braunsbedra (Saalekreis).
Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung Merseburger Straße/Eduard-Doerge-Weg.
Dort kollidierten ein Motorrad und ein Auto miteinander, sodass der Biker (59) zu Boden geworfen und schwerst verletzt wurde. Der Mann aus dem Saalekreis verstarb noch an Ort und Stelle.
Der Autofahrer (55) aus dem Burgenlandkreis musste unterdessen wegen eines Schocks behandelt werden.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.
Laut einer Sprecherin war die Merseburger Straße zwischen der Bahnhofstraße und Schillerstraße in beiden Richtungen bis kurz nach 19 Uhr voll gesperrt.
Titelfoto: Stephan Jansen/dpa