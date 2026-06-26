Heftiger Unfall an Kreuzung: Für Motorradfahrer (†59) kommt jede Hilfe zu spät

Braunsbedra - Am Donnerstagnachmittag verstarb ein 59-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Braunsbedra (Saalekreis).

Für den 59-jährigen Biker kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung Merseburger Straße/Eduard-Doerge-Weg.

Dort kollidierten ein Motorrad und ein Auto miteinander, sodass der Biker (59) zu Boden geworfen und schwerst verletzt wurde. Der Mann aus dem Saalekreis verstarb noch an Ort und Stelle.

Der Autofahrer (55) aus dem Burgenlandkreis musste unterdessen wegen eines Schocks behandelt werden.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.