Horror-Unfall auf Firmengelände: Junge (†3) von Radlader überrollt
Halberstadt - Tragischer Unfall im Landkreis Harz: Ein kleiner Junge wurde beim Spielen von einem Radlader überrollt und getötet.
Am Samstagnachmittag spielte der Dreijährige mit einem Spielauto auf einem Firmengelände in Halberstadt (Sachsen-Anhalt).
Nach ersten Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wurde er dort plötzlich von einem Radlader überrollt und lebensbedrohlich verletzt.
Für den Kleinen kam jede Hilfe zu spät: Wiederbelebungsmaßnahmen schlugen fehl, er verstarb noch vor Ort.
Die Staatsanwaltschaft Halberstadt hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den 56-jährigen Fahrer aufgenommen.
Der genaue Unfallhergang und wo die Eltern des Kindes zum Unfallzeitpunkt waren, ist derzeit unklar. Auch ist nicht bekannt, weshalb sich der Dreijährige auf dem Gelände aufhielt.
Titelfoto: Pia Bayer/dpa