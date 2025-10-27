Horror-Unfall auf Firmengelände: Junge (†3) von Radlader überrollt

Halberstadt - Tragischer Unfall im Landkreis Harz : Ein kleiner Junge wurde beim Spielen von einem Radlader überrollt und getötet.

Im Harz wurde ein kleiner Junge auf einem Spielauto überfahren. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Am Samstagnachmittag spielte der Dreijährige mit einem Spielauto auf einem Firmengelände in Halberstadt (Sachsen-Anhalt).

Nach ersten Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wurde er dort plötzlich von einem Radlader überrollt und lebensbedrohlich verletzt.

Für den Kleinen kam jede Hilfe zu spät: Wiederbelebungsmaßnahmen schlugen fehl, er verstarb noch vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft Halberstadt hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den 56-jährigen Fahrer aufgenommen.