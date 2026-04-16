Hubschraubereinsatz im Harz: Fahranfänger kracht mit Radfahrerin zusammen

Blankenburg - Schockmoment in Blankenburg ( Harz ): Am Mittwochnachmittag wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Ford wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, befuhr ein 20-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit seinem Ford die Gartenstraße in Richtung Hüttenrode.

Als er nach links in die Schleinitzerstraße einbiegen wollte, übersah er jedoch eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, welche aus Richtung Hüttenrode kam.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Bei der Kollision wurde die 27-jährige Radlerin so schwer verletzt, dass sie mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 100 Euro, am Auto von etwa 3000 Euro, erklärte die Polizei.