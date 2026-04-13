Hubschraubereinsatz im Harz: Motorradfahrer (16) bei Unfall verletzt

Sorge - Am Sonntagabend ist ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Sorge (Landkreis Harz ) verunglückt. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz.

Die Freiwillige Feuerwehr sperrte zwischenzeitlich die Unfallstelle ab. © Polizeirevier Harz

Der junge Biker war mit seiner Maschine gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße 242 aus Niedersachsen in Richtung Sorge unterwegs.

Während seiner Fahrt soll er laut einer Sprecherin des Polizeireviers Harz in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

Hier kollidierte er mit der dortigen Leitplanke und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zur weiteren Überprüfung wurde der junge Fahrer mithilfe eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus transportiert.

Das Motorrad musste geborgen und abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.