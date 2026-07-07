Hubschraubereinsatz in der Altmark: Betrunkene Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Klötze - Am Montagabend wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall in Klötze ( Altmarkkreis Salzwedel ) schwer verletzt. Zuvor soll sie zu tief ins Glas geschaut haben.

Die Radlerin zog sich schwere Verletzungen zu. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Die 51-Jährige war nach Angaben des Polizeireviers gegen 18.39 Uhr auf der Burgstraße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs unterwegs.

Plötzlich kam die Frau ins Straucheln und kollidierte mit einem Bordstein. In weiterer Folge stürzte sie und zog sich mehrere Frakturen am Knie und im Gesicht zu.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Radlerin aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in das Magdeburger Klinikum.