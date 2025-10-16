Jugendlicher bei Unfall auf Feldweg schwer verletzt

Hohendodeleben - Am Mittwochabend wurde ein Jugendlicher bei einem Unfall im Landkreis Börde schwer verletzt.

Der junge Fahrer (15) verletzte sich bei seinem Sturz am Bein. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der 15-Jährige war nach Angaben des Polizeireviers Börde gegen 21.51 Uhr mit einem Kleinkraftrad und einem gleichaltrigen Sozius auf einem Feldweg nahe Klein Rodensleben unterwegs, als es zu dem unglücklichen Zwischenfall kam.

Als der junge Fahrer versuchte, zu bremsen, rutschte die Maschine von einer Rasenkante ab, erklärte die Polizei.

Der Jugendliche stürzte und verletzte sich hierbei schwer am Bein. Sein Mitfahrer blieb jedoch unverletzt.