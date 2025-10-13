Kleintransporter rutscht auf Laub weg: Zwei Schwerverletzte

Solpke - Schlimmer Unfall in der Altmark: Am Freitagabend kollidierte ein Kleintransporter mit einem Baum, wodurch zwei Männer schwer verletzt wurden.

In der Altmark ist ein VW gegen einen Baum gekracht. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Miesterhorst

Gegen 19 Uhr war ein 29 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW Kleintransporter auf der B188 zwischen Solpke und Mieste (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Auf der nassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn kam der Wagen ins Schleudern und krachte frontal in einen Baum am Straßenrand.

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, wurden der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 20-Jährige wurde durch den Zusammenprall im Inneren des VWs eingesperrt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden.