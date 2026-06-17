Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt: Der Grund kommt schnell ans Licht

Gardelegen - Am Dienstagnachmittag wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall in der Altmark schwer verletzt - vermutlich, weil sie betrunken unterwegs war.

In der Altmark wurde eine Radfahrerin (38) bei einem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/margoalexa

Gegen 17.10 Uhr fuhr die 38-Jährige mit ihrem Rad vom Gelände des Spielplatzes auf die Goethestraße in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) auf.

Dabei rammte sie den Ford einer 73-jährigen Autofahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigten Straße angerollt kam.

Die Radlerin stürzte und verletzte sich dadurch schwer, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme ließen die Beamten die 38-Jährigen einen Atemalkoholtest durchführen. Damit dürfte die Unfallursache geklärt sein: Sie pustete 0,43 Promille.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.