Krankenwagen von Auto umgeworfen: Vier Menschen verletzt, darunter Patient
Bernburg - Am Samstagmorgen sind vier Menschen bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen in Bernburg (Salzlandkreis) verletzt worden.
Ersten Informationen der Polizei zufolge war der Krankenwagen mit Blaulicht und eingeschalteter Sirene auf dem Weg in eine Klinik.
An einer Kreuzung in Bernburg fuhr dann jedoch ein Auto in das Rettungsfahrzeug.
Durch die Wucht wurde der mit einem Patienten beladene Rettungswagen umgeworfen.
Bei dem Crash wurde auch eine Ampel stark beschädigt, hieß es weiter. Wie die Feuerwehr Bernburg berichtet, konnten sich jedoch alle Insassen selbstständig aus den Fahrzeugen befreien.
Der Patient wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zustand der anderen Verletzten wurden keine Angaben gemacht.
Genaue Informationen zum Unfallhergang sind bislang nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Autofahrer wegen einer grünen Ampel trotz herannahenden Rettungswagens losgefahren sein.
Die Fahrbahn musste für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen zwischenzeitlich voll gesperrt werden.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa