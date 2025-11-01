Krankenwagen von Auto umgeworfen: Vier Menschen verletzt, darunter Patient

Bernburg - Am Samstagmorgen sind vier Menschen bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen in Bernburg ( Salzlandkreis ) verletzt worden.

Der Rettungswagen wurde bei dem Unfall auf die Seite gekippt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ersten Informationen der Polizei zufolge war der Krankenwagen mit Blaulicht und eingeschalteter Sirene auf dem Weg in eine Klinik.

An einer Kreuzung in Bernburg fuhr dann jedoch ein Auto in das Rettungsfahrzeug.

Durch die Wucht wurde der mit einem Patienten beladene Rettungswagen umgeworfen.

Bei dem Crash wurde auch eine Ampel stark beschädigt, hieß es weiter. Wie die Feuerwehr Bernburg berichtet, konnten sich jedoch alle Insassen selbstständig aus den Fahrzeugen befreien.

Der Patient wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zustand der anderen Verletzten wurden keine Angaben gemacht.