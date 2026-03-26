Kreisverkehr-Crash im Harz: Motorradfahrer schwer verletzt

Im Landkreis Harz wurde am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde in einem Kreisverkehr übersehen.

Von Lena Schubert

Wernigerode - Im Landkreis Harz wurde am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde in einem Kreisverkehr übersehen.

Im Harz wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.
Im Harz wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.  © Polizeirevier Harz

Gegen 17.30 Uhr war eine 54-jährige Autofahrerin mit ihrem Mitsubishi auf der B244 in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) unterwegs und gelangte an den dortigen Kreisverkehr.

Beim Einfahren übersah sie einen 44 Jahre alten Mann auf seinem Motorrad und erfasste ihn, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Der Fahrer aus dem Oberharz wurden durch den Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

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Die Unfallverursacherin wurde nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Titelfoto: Polizeirevier Harz

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