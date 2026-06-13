Motorrad kracht in VW: Zwei Verletzte bei Unfall im Harz

Ilsenburg - Bei einem Unfall in Ilsenburg ( Landkreis Harz ) wurden am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt.

Die Faktoreistraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. © Polizeirevier Harz

Ein 64-Jähriger aus Kopenhagen befuhr nach Angaben des Polizeireviers Harz gegen 14.30 Uhr mit seinem Motorrad samt Beiwagen die Faktoreistraße, als er plötzlich in einer dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam.

Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, kollidierte er anschließend auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem VW eines 43-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und konnten noch an der Unfallstelle ambulant versorgt werden. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.