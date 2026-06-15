Alkohol am Steuer? Junger Autofahrer bei Crash gegen Baum schwer verletzt

Dirfurt - Auf einer Landstraße in Dirfurt ( Landkreis Harz ) ist am frühen Montagmorgen ein Honda gegen einen Baum gekracht. Der junge Fahrzeugführer soll betrunken am Steuer gesessen haben.

Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Polizeirevier Harz

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Harz gegen 2 Uhr auf der Landstraße 66. Der 24-Jährige befuhr die Strecke in Richtung Quedlinburg, als er plötzlich in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Am Straßenrand kollidierte er dann mit einem Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

Bei dem Crash wurde der junge Fahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von 1,43 Promille. Zudem gab er zu, dass er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte.

In weiterer Folge wurde sein Führerschein sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden.