Kurz weggeschaut: Fahranfänger sorgt nach Unfall für Sperrung der B71

Wiepke/Kakerbeck - Ein 18-Jähriger sorgte am Dienstagmittag auf der B71 zwischen Salzwedel und Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) für Chaos.

Die B71 musste nach dem Unfall komplett gesperrt werden. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie das Polizeirevier des Altmarkkreises berichtet, war der Fahranfänger um kurz nach 12 Uhr von Wiepke in Richtung Kakerbeck unterwegs.

Hinter der Kreuzung Engersen/Zichtau habe der junge Mann seinen Blick für einen kurzen Moment von der Straße abgewandt. Laut eigenen Aussagen schaute er auf sein Tacho.

Als er wieder auf die Straße schaute, entdeckte er plötzlich einen stehenden Ford mit Anhänger. Dieser gehörte Baumschnittarbeitern.

Es kam zu einer Kollision. Das Gespann knickte ein und krachte gegen einen Baum. Aufgrund der Wucht des Aufpralls kippte der VW des Fahranfängers auf die Seite.

Für den 18-Jährigen ging es mit einem Schock zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden soll laut Polizei in einem sechsstelligen Bereich liegen.