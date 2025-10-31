Laster fängt nach Plattfuß Feuer: A36 am Morgen gesperrt

Hoym/Quedlinburg - Ein brennender Laster sorgt für eine Vollsperrung auf der A36 in Höhe Hoym bei Quedlinburg ( Salzlandkreis ).

Erst die Feuerwehr konnte den brennenden Laster löschen. Die A36 wurde gesperrt. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Dieser sei am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Hoym in Fahrtrichtung Bernburg in Brand geraten, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.



Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Reifen geplatzt sein und anschließend Feuer gefangen haben.

Der 61-jährige tschechische Fahrer bemerkte den Brand und konnte sein tonnenschweres Gefährt auf dem Standstreifen anhalten. Den Flammen sei er unverletzt entkommen, hieß es.

Erst die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Am Auflieger und der Fracht sei ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. Der Laster hatte Metallplatten für die Herstellung von Autos geladen.

Aufgrund der entstandenen Hitze wurde zudem der Straßenbelag beschädigt.