Unfall in der Börde: Auto fährt in Baugerüst, fünf Personen verletzt

Sülzetal - Auf der B81 bei Sülzetal ( Landkreis Börde ) sind am Mittwochmorgen fünf Menschen verletzt worden, nachdem ein Auto gegen ein Baugerüst gefahren war.

Ein 27-Jähriger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Börde ereignete sich der Unfall auf Höhe der Abfahrt Langenweddingen. Ein 27-Jähriger krachte hier mit seinem Auto gegen den Schutzzaun eines dortigen Baugerüstes.

Bei dem Crash wurden der Autofahrer schwer und seine vier Mitfahrer leicht verletzt, erklärte die Polizei. Der 27-Jährige kam aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

Auf der Baustelle wurden Starkstromkabel verlegt. Diese wurden bei dem Unfall jedoch nicht beschädigt. Lediglich das Gerüst sei stark demoliert worden.

Seit dem frühen Morgen ist der Unfallbereich voll gesperrt. Autofahrer werden gebeten, die Umleitungen über Langenweddingen und Schleibnitz zu nutzen.