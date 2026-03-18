Folgenschwerer Vorfahrtsfehler: Auto kracht mit Lastwagen zusammen

Haldensleben - Am Mittwochmorgen wurde einer Autofahrerin in Haldensleben ( Landkreis Börde ) ein Vorfahrtsfehler zum Verhängnis.

Die 51-jährige Fahrerin musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Die 51-Jährige war nach Angaben des Polizeireviers Börde im Kreuzungsbereich Bülstringer Straße/Dessauer Straße unterwegs.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge missachtete die Autofahrerin hier die Vorfahrt eines Lastwagens. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß.

Durch den Crash wurde die 51-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Rettungskräfte befreiten die Frau aus dem Wrack und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.