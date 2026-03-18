Folgenschwerer Vorfahrtsfehler: Auto kracht mit Lastwagen zusammen

Bei einem Unfall in Haldensleben am Mittwoch wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Grund für den Crash soll ein Vorfahrtsfehler gewesen sein.

Von Sophie Marie Kemnitz

Haldensleben - Am Mittwochmorgen wurde einer Autofahrerin in Haldensleben (Landkreis Börde) ein Vorfahrtsfehler zum Verhängnis.

Die 51-jährige Fahrerin musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. (Symbolbild)
Die 51-jährige Fahrerin musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. (Symbolbild)  © amitdnath/123RF

Die 51-Jährige war nach Angaben des Polizeireviers Börde im Kreuzungsbereich Bülstringer Straße/Dessauer Straße unterwegs.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge missachtete die Autofahrerin hier die Vorfahrt eines Lastwagens. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß.

Durch den Crash wurde die 51-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

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Rettungskräfte befreiten die Frau aus dem Wrack und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Vor Ort waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei hat nach den Bergungsarbeiten weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: amitdnath/123RF

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