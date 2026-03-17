Zwei Frauen im Harz verletzt, aber wo ist der Unfallfahrer?

Dreiste Aktion im Landkreis Harz: Am frühen Dienstagmorgen verursachte ein Autofahrer einen Verkehrsunfall und nahm einfach Reißaus.

Von Lena Schubert

Münchenhof - Dreiste Aktion im Landkreis Harz: Am frühen Dienstagmorgen verursachte ein Autofahrer einen Verkehrsunfall und nahm einfach Reißaus.

Im Harz kam es am Morgen zu einem Auffahrunfall.
Im Harz kam es am Morgen zu einem Auffahrunfall.  © Polizeirevier Harz

Gegen 6 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer in einem dunklen Wagen auf der B79 zwischen Münchenhof und Halberstadt (Sachsen-Anhalt) unterwegs gewesen.

Trotz Verbot überholte der Unbekannte in einer Steigung einen vorausfahrenden Lkw. Im Gegenverkehr musste die 58-jährige Fahrerin eines Mitsubishi eine Vollbremsung hinlegen, um einen Frontalcrash zu verhindern.

Eine 31-jährige Renault-Fahrerin, die ihr folgte, konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr dem Mitsubishi auf. Das dunkle Auto fuhr einfach weiter.

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Die beiden Frauen wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den zwei Autos entstand Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro, sie wurden abgeschleppt.

Zwei Frauen wurden durch den Unfall verletzt.
Zwei Frauen wurden durch den Unfall verletzt.  © Polizeirevier Harz

Die Polizei fahndet nun nach dem dreisten Unfallverursacher. Personen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder über das elektronische Polizeirevier zu melden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Harz

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