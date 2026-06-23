Transporter-Fahrer übersieht Opel: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B188

Weteritz/Gardelegen - Am Montagvormittag sind auf der B188 in Höhe Weteritz ( Altmarkkreis Salzwedel ) zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden.

Bei dem Unfall auf der B188 wurden der Transporterfahrer (40) sowie die Opelfahrerin (41) verletzt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Laut Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel war ein 40 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit auf der L27 aus Richtung Gardelegen unterwegs.

Als er an einer Kreuzung auf die B188 in Richtung Solpke abbiegen wollte, übersah er den Opel einer 41 Jahre alten Frau, die aus Richtung Stendal kam.

Beide Autos krachten daraufhin zusammen.

Der Fahrer des Ford sowie die Fahrerin des Opel erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Gardelegen gebracht.