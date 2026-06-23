Transporter-Fahrer übersieht Opel: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B188

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Am Montag übersah ein Transporter-Fahrer während des Abbiegens auf die B188 bei Weteritz einen Opel. Beide Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von Robert Lilge

Weteritz/Gardelegen - Am Montagvormittag sind auf der B188 in Höhe Weteritz (Altmarkkreis Salzwedel) zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden.

Bei dem Unfall auf der B188 wurden der Transporterfahrer (40) sowie die Opelfahrerin (41) verletzt.
Bei dem Unfall auf der B188 wurden der Transporterfahrer (40) sowie die Opelfahrerin (41) verletzt.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Laut Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel war ein 40 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit auf der L27 aus Richtung Gardelegen unterwegs.

Als er an einer Kreuzung auf die B188 in Richtung Solpke abbiegen wollte, übersah er den Opel einer 41 Jahre alten Frau, die aus Richtung Stendal kam.

Beide Autos krachten daraufhin zusammen.

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Der Fahrer des Ford sowie die Fahrerin des Opel erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Gardelegen gebracht.

Das Auto der Frau erlitt einen Totalschaden und konnte nur noch abgeschleppt werden.
Das Auto der Frau erlitt einen Totalschaden und konnte nur noch abgeschleppt werden.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten kam es auf der B188 kurzfristig zu Einschränkungen. Der Gesamtschaden an den Autos soll ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

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