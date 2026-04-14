Peugeot landet im Wassergraben: Fahrer schwer verletzt

Schlanstedt - Am Montagnachmittag krachte es im Landkreis Harz : Ein Kleinwagen hatte sich mehrfach überschlagen.

Im Harz hat sich ein Peugeot mehrfach überschlagen. © Polizeirevier Harz

Gegen 17 Uhr war ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem Peugeot auf der K1315 zwischen Schlanstedt und Neudamm (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

In einer S-Kurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und kam rechts von der Straße ab, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Der Peugeot überschlug sich mehrfach und landete in einem Wassergraben.

Der 39-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro.