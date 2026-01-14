Radler in Straßengraben geschleudert: Mann stirbt im Krankenhaus

Haldensleben - Tragischer Unfall in der Börde: Bei einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Fahrrad kam am Dienstagnachmittag ein Mann ums Leben.

In der Börde wurde ein Radfahrer bei einem Unfall getötet. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Gegen 17 Uhr war ein 62 Jahre alter Autofahrer auf der B245 in Richtung Bebertal (Sachsen-Anhalt) unterwegs. Vor ihm fuhr ein 58-Jähriger auf seinem Rad.

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Autofahrer seinem Vordermann auf, wodurch der Radler von seinem Fahrrad und in den Straßengraben geschleudert wurde.

Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, zog sich der 58-Jährige schwerste Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb er leider wenig später.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.