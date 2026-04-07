Reifenplatzer als Auslöser: Schwerer Unfall mit vier Autos auf B189

Polkern - Am Ostermontag sind auf der B189 in Höhe Polkern ( Landkreis Stendal ) vier Autos bei einem Unfall verunglückt.

Ein Reifenplatzer am Škoda war Auslöser des schweren Unfalls. © Polizeirevier Stendal

Auslöser soll ein geplatzter Reifen an einem Škoda sein, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Dieser war gegen 16.10 Uhr aus Osterburg kommend in Richtung Seehausen unterwegs.

Nach dem Reifenplatzer verlor der 72 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und steuerte in den Gegenverkehr.

Dort krachte er gegen einen entgegenkommenden Kia, der wiederum ins Schleudern geriet und mit einem weiteren Škoda zusammenstieß.

Eine Autofahrerin dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ebenfalls in die kollidierten Autos.

Bei dem Unfall wurden drei Menschen leicht verletzt. Die Beifahrerin im Kia erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.