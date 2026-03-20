Rettungsflieger kommt mit Notarzt: Zwei Biker-Unfälle im Harz

Hedersleben/Wernigerode - Mit dem besseren Wetter und frühlingshaften Temperaturen beginnt die Saison der Motorradfahrer. Leider steigt damit auch die Unfallgefahr. Zu gleich zwei Unfällen kam es am Donnerstag im Harz .

Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt musste bei Hedersleben landen. © Polizeirevier Harz

Gegen 16 Uhr musste ein Rettungshubschrauber in Richtung Hedersleben ausrücken, teilte das Polizeirevier Harz mit. Auf der dortigen Landstraße ist ein 42-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in einen Graben gefahren. Wie es dazu kommen konnte, ist bisher noch nicht geklärt.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers führte eine erste Maßnahme durch, ehe es für den Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus ging.

Gegen 18.15 Uhr kam es auf der B244 zu einem zweiten Vorfall. An der Kreuzung Salzbergstraße/Ilsenburger Straße ist ein Motorradfahrer von einer 75-jährigen Autofahrerin übersehen worden.

Als die Frau abbiegen wollte, habe sie den entgegenkommenden 54-jährigen Biker nicht mehr rechtzeitig gesehen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.