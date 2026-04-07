Rote Ampel überfahren: Kreuzungscrash fordert zwei Verletzte

Osterburg - Bei Osterburg ( Landkreis Stendal ) sind am Montagvormittag mehrere Personen bei einem Kreuzungscrash verletzt worden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Polizeireviers Stendal

Eine 60-Jährige war mit ihrem Škoda auf der B189 in Richtung Stendal unterwegs. Als die Fahrerin auf Höhe der Ortslage Osterburg eine Ampelkreuzung bei Grün überqueren wollte, kam es jedoch zum Crash.

Wie das Polizeirevier Stendal erklärte, fuhr eine 57-Jährige zum selben Zeitpunkt mit ihrem Ford aus der dortigen Bismarker Straße, trotz roter Ampel, auf die Kreuzung und stieß mit dem Wagen der 60-Jährigen zusammen.