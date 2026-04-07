Rote Ampel überfahren: Kreuzungscrash fordert zwei Verletzte
Osterburg - Bei Osterburg (Landkreis Stendal) sind am Montagvormittag mehrere Personen bei einem Kreuzungscrash verletzt worden.
Eine 60-Jährige war mit ihrem Škoda auf der B189 in Richtung Stendal unterwegs. Als die Fahrerin auf Höhe der Ortslage Osterburg eine Ampelkreuzung bei Grün überqueren wollte, kam es jedoch zum Crash.
Wie das Polizeirevier Stendal erklärte, fuhr eine 57-Jährige zum selben Zeitpunkt mit ihrem Ford aus der dortigen Bismarker Straße, trotz roter Ampel, auf die Kreuzung und stieß mit dem Wagen der 60-Jährigen zusammen.
Bei dem Unfall wurden die Ford-Fahrerin und die 80-jährige Beifahrerin im Škoda leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
Titelfoto: Polizeireviers Stendal