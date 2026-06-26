Schlimmer Frontal-Crash in der Altmark: Mann stirbt noch vor Ort

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Am Donnerstagnachmittag krachte es schwer in der Altmark: Bei einem Verkehrsunfall kam ein Mann ums Leben.

Von Lena Schubert

Gardelegen - Am Donnerstagnachmittag krachte es schwer in der Altmark: Bei einem Verkehrsunfall kam ein Mann ums Leben.

In Gardelegen kam ein Autofahrer ums Leben. (Symbolbild)
In Gardelegen kam ein Autofahrer ums Leben. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Gegen 14 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der Weteritzer Landstraße in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte er frontal in einen entgegenkommenden Lkw, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Der 46-jährige Unfallverursacher wurde durch den Frontal-Crash so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

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Der 69-jährige Fahrer des Lkw wurde medizinisch versorgt, blieb aber weitgehend unverletzt.

Der Sachschaden liegt bei mindestens 10.000 Euro. Die Landstraße musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

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