Schlimmer Frontal-Crash in der Altmark: Mann stirbt noch vor Ort
Gardelegen - Am Donnerstagnachmittag krachte es schwer in der Altmark: Bei einem Verkehrsunfall kam ein Mann ums Leben.
Gegen 14 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der Weteritzer Landstraße in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.
Dort krachte er frontal in einen entgegenkommenden Lkw, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.
Der 46-jährige Unfallverursacher wurde durch den Frontal-Crash so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Der 69-jährige Fahrer des Lkw wurde medizinisch versorgt, blieb aber weitgehend unverletzt.
Der Sachschaden liegt bei mindestens 10.000 Euro. Die Landstraße musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa