Schlimmer Frontal-Crash in der Altmark: Mann stirbt noch vor Ort

Gardelegen - Am Donnerstagnachmittag krachte es schwer in der Altmark: Bei einem Verkehrsunfall kam ein Mann ums Leben.

In Gardelegen kam ein Autofahrer ums Leben. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 14 Uhr war ein 46-jähriger Autofahrer mit seinem Opel auf der Weteritzer Landstraße in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte er frontal in einen entgegenkommenden Lkw, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Der 46-jährige Unfallverursacher wurde durch den Frontal-Crash so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Der 69-jährige Fahrer des Lkw wurde medizinisch versorgt, blieb aber weitgehend unverletzt.