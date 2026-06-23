Vorfahrt missachtet: Mitsubishi kracht mit VW zusammen, zwei Verletzte
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Dardesheim - Bei einem Unfall in Dardesheim (Landkreis Harz) wurden am Montagnachmittag zwei Frauen verletzt.
Ersten Informationen des Polizeireviers Harz zufolge befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Mitsubishi das Halberstädter Tor und wollte auf die B244 in Richtung Badersleben abbiegen.
Beim Abbiegen übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 74-Jährige, die sich mit ihrem VW der Bundesstraße näherte.
Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.
Laut einer Polizeisprecherin waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 14.000 Euro.
Titelfoto: Polizeirevier Harz