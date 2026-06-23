Vorfahrt missachtet: Mitsubishi kracht mit VW zusammen, zwei Verletzte

Dardesheim - Bei einem Unfall in Dardesheim ( Landkreis Harz ) wurden am Montagnachmittag zwei Frauen verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Polizeirevier Harz

Ersten Informationen des Polizeireviers Harz zufolge befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Mitsubishi das Halberstädter Tor und wollte auf die B244 in Richtung Badersleben abbiegen.

Beim Abbiegen übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 74-Jährige, die sich mit ihrem VW der Bundesstraße näherte.

Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.