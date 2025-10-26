Schwerer Unfall im Salzlandkreis: Biker verliert Kontrolle und kracht in Gegenverkehr

Jesar (Saale) - Im Salzlandkreis ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer verunfallt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der 33-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © bialasiewicz/123rf

Ein 33-jähriger Biker befuhr laut dem Polizeirevier Salzlandkreis die L65 aus Richtung Jesar kommend in Richtung Nienburg.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve kurz nach dem Ortsausgang Jesar die Kontrolle über seine Maschine und geriet in den Gegenverkehr.

Hier kollidierte er mit dem Dacia einer 57-Jährigen und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Motorradfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Magdeburg gebracht werden.