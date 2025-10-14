Seat kracht in Fahrrad: Senior nach Crash schwer verletzt
Stendal - Im Landkreis Stendal wurde am Dienstagvormittag ein Rentner von einem Auto erfasst und schwer verletzt.
Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, war ein 42-jähriger Autofahrer gegen 9.58 Uhr auf der B189 in Richtung Osterburg unterwegs.
Auf Höhe der Arneburger Straße in Stendal wollte der Mann mit seinem Seat an einer Ampel nach links abbiegen.
Plötzlich querte ein 80-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn aus Richtung Arneburg, so die Polizei.
Der 42-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass der Rentner stürzte.
Bei dem Unfall wurde der Senior schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.
