Seat kracht in Fahrrad: Senior nach Crash schwer verletzt

Stendal - Im Landkreis Stendal wurde am Dienstagvormittag ein Rentner von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Als der Autofahrer abbiegen wollte, querte plötzlich ein Fahrradfahrer die Straße. (Symbolbild) © 123RF/toa55

Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, war ein 42-jähriger Autofahrer gegen 9.58 Uhr auf der B189 in Richtung Osterburg unterwegs.

Auf Höhe der Arneburger Straße in Stendal wollte der Mann mit seinem Seat an einer Ampel nach links abbiegen.

Plötzlich querte ein 80-jähriger Fahrradfahrer die Fahrbahn aus Richtung Arneburg, so die Polizei.