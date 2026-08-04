Skoda-Fahrerin übersieht Lkw: Frau bei Crash auf B188 schwer verletzt

Wust - Auf der B188 bei Wust ( Landkreis Stendal ) ist es am Sonntagabend zu einem Unfall zwischen einem Skoda und einem Lkw gekommen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Die Fahrerin des Skodas wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Polizeirevier Stendal

Laut dem Polizeirevier Stendal war eine 54-Jährige gegen 21.25 Uhr auf der Rathenower Straße in Richtung B188 unterwegs.

An einer Kreuzung wollte die Skoda-Fahrerin nach links auf die Bundesstraße in Richtung Stendal abbiegen.

Aus noch ungeklärter Ursache übersah sie dabei einen Lkw, der bereits auf der B188 in Richtung Stendal fuhr.

Der Lkw-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Die Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.