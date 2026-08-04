Skoda-Fahrerin übersieht Lkw: Frau bei Crash auf B188 schwer verletzt
Wust - Auf der B188 bei Wust (Landkreis Stendal) ist es am Sonntagabend zu einem Unfall zwischen einem Skoda und einem Lkw gekommen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.
Laut dem Polizeirevier Stendal war eine 54-Jährige gegen 21.25 Uhr auf der Rathenower Straße in Richtung B188 unterwegs.
An einer Kreuzung wollte die Skoda-Fahrerin nach links auf die Bundesstraße in Richtung Stendal abbiegen.
Aus noch ungeklärter Ursache übersah sie dabei einen Lkw, der bereits auf der B188 in Richtung Stendal fuhr.
Der Lkw-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.
Die Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.
Beide kamen anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Skoda und der Lkw wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
Titelfoto: Polizeirevier Stendal