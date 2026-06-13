Sperrung nach Kreuzungscrash: Motorradfahrer schwer verletzt in Klinik
Gommern - Am Samstagvormittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Gommern (Jerichower Land) schwer verletzt. Der Unfallort ist aktuell gesperrt.
Ersten Informationen der Polizei Stendal zufolge ereignete sich der Crash auf der B184. Der Biker und ein Auto waren im Kreuzungsbereich am Abzweig Dannigkow zusammengestoßen.
Einer der beiden Fahrer soll die Vorfahrt missachtet haben. Welcher von ihnen der Schuldtragende ist, konnte noch nicht benannt werden.
Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die B184 ist aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten derzeit gesperrt. Es seien zudem Betriebsstoffe ausgelaufen, welche zunächst beseitigt werden müssen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa