Sperrung nach Kreuzungscrash: Motorradfahrer schwer verletzt in Klinik

Gommern - Am Samstagvormittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Gommern ( Jerichower Land ) schwer verletzt. Der Unfallort ist aktuell gesperrt.

Der Biker kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Ersten Informationen der Polizei Stendal zufolge ereignete sich der Crash auf der B184. Der Biker und ein Auto waren im Kreuzungsbereich am Abzweig Dannigkow zusammengestoßen.

Einer der beiden Fahrer soll die Vorfahrt missachtet haben. Welcher von ihnen der Schuldtragende ist, konnte noch nicht benannt werden.

Bei dem Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.