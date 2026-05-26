Suff-Unfall im Harz: Jeep kracht durch Gartenzaun und landet in Hecke

Veckenstedt - Am Montagabend ist in Veckenstedt ( Landkreis Harz ) ein Jeep durch einen Gartenzaun gekracht. Der Fahrer soll unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Der Jeep kam erst in einer Hecke zum Stehen. © Polizeirevier Harz

Ersten Angaben des Polizeireviers Harz zufolge war ein Autofahrer aus Veckenstedt mit seinem Jeep auf der Straße "Teufelsklippe" in Richtung der Straße "Am Höfen" unterwegs.

Während seiner Fahrt kam der Fahrer plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam erst in einer dortigen Hecke zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem Mann Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum fest, so eine Sprecherin der Polizei.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,10 Promille. Zudem war der Jeep-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Gartenzaun sowie die dahinter befindliche Hecke wurden ebenfalls beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von ebenfalls etwa 1000 Euro.