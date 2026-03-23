Tödlicher Unfall: Mann stürzt mit Quad über acht Meter in die Tiefe

Sangerhausen - Horror-Vorfall im Landkreis Mansfeld-Südharz: Am Sonntagabend ist ein Mann bei einem Quad-Unfall ums Leben gekommen.

In Sangerhausen kam ein Quad-Fahrer ums Leben. (Symbolbild) © 123RF/serjio74

Der 45-Jährige war mit seinem Gefährt auf einem Feldweg bei Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) durchbrach das Quad mit hoher Geschwindigkeit eine Böschung und stürzte dahinter einen etwa acht Meter tiefen Abhang hinunter.

Der Fahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, alle Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Auch ein Rettungshubschrauber war am Sonntagabend im Einsatz.