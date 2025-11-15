Transporter kommt von Straße ab und kracht gegen Bäume: 64-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Köthen - Ein 64-Jähriger ist am Freitagabend im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit seinem Transporter von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume gekracht. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann (†64) verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie Polizeisprecher Pierre Holzgräbe am Samstagmorgen mitteilte, war der Mann gegen 18.20 Uhr von Baasdorf kommend in Richtung Köthen unterwegs.



"Aus ungeklärter Ursache kam dieser von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen", so Holzgräbe.

Der Crash war so schwer, dass der 64-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Straße musste im Zuge der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.