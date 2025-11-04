Transporter kracht mit Zug zusammen: Fahrer schwer verletzt

Mücheln/OT Langeneichstädt - Ein Transporter und ein Zug kollidierten am Dienstagnachmittag im Saalekreis in Sachsen-Anhalt .

Der Transporter wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt. © NEWS5 / Stephan Fricke

Laut Thomas Junge, dem Einsatzleiter der Feuerwehr Oechlitz, befanden sich 15 Personen in dem Zug. Der Personenzug fuhr gerade auf Höhe des Dorfes Langeneichstädt, als es zu der Kollision kam.

Der 74-jährige Fahrer des VW Caddys wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr rettete ihn. Im Anschluss kam der Mann mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Merseburg.

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist bisher noch unklar.

Thomas Junge erklärte einem Reporter vor Ort, dass die Zuginsassen nicht verletzt seien. "Sie wurden alle von einem Notarzt noch mal gesichtet, aber alle sind wohlauf", sagte er.

Einige von ihnen wurden von Angehörigen abgeholt. Die Deutsche Bahn organisierte einen Bus, um die übrigen Passagiere zu ihrem Zielort zu bringen.