Überholmanöver missglückt: Radfahrer bei Crash mit VW schwer verletzt
Salzwedel - Im Altmarkkreis Salzwedel wurde am Mittwochmorgen ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.
Nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel befuhr ein 49-Jähriger gegen 7.50 Uhr mit seinem Fahrrad die K1002 zwischen der Ritzer Brücke und dem Kreisverkehr B71/B248.
Auf gleicher Strecke näherte sich ein VW Tiguan dem Radler von hinten. Als der 38-jährige Fahrer des Autos den Fahrradfahrer überholen wollte, touchierte er diesen seitlich.
Der Radler stürzte und schlug mit der Schulter und dem Kopf auf, erklärte die Polizei.
Dabei wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er durch Rettungskräfte in ein Salzwedeler Krankenhaus gebracht werden musste.
Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizeibeamten haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
