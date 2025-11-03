Fahranfänger nach Crash gegen Baum schwer verletzt

Gardelegen - Zwischen Born ( Landkreis Börde ) und Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) ist am Sonntagabend ein Fahranfänger mit seinem Auto verunglückt.

Die Strecke musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 71.

Ersten Informationen der Polizei zufolge kam der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Straßenrand krachte der junge Fahrer dann in einen Baum.

Hierbei wurde er schwer verletzt und musste von Rettungskräften aus seinem Auto befreit werden.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.