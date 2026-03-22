Unfall nach Suff-Fahrt: Ford landet im Straßengraben

Haus-Nienburg - Am späten Samstagabend endete eine Alkoholfahrt im Eilenstedter Ortsteil Haus-Nienburg ( Harz ) für einen 54-Jährigen in einem Straßengraben und mit der Polizei .

Der Ford kam in einer Kurve von der Straße ab. © Polizeirevier Harz

Nach Angaben des Polizeireviers Harz wurden die Beamten gegen 23.47 Uhr über einen Unfall auf der Landstraße 79 informiert.

Vor Ort trafen sie einen 54-jährigen Fahrer aus Aschersleben an.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge verlor der Mann auf der Fahrbahn Richtung Schwanebeck in einer Kurve die Kontrolle über seinen Ford und kam von der Fahrbahn ab. Seine Fahrt endete wenig später in einem Straßengraben.

Bei der Überprüfung des 54-Jährigen konnten die Polizeibeamten einen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,21 Promille.