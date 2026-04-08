Unfall nahe Tankstelle: VW kracht mit Tanklaster zusammen

Bitterfeld-Wolfen - Schwerer Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Am Dienstagnachmittag ist ein Auto neben einer Tankstelle mit einem Tankwagen zusammengekracht.

Der VW wurde schwer beschädigt, nach ersten Informationen der Feuerwehr eine Person verletzt. © Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Der Unfall geschah gegen 13.42 Uhr auf der B184 auf Höhe der HEM-Tankstelle im Wolfener Süden.

Wie die Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen auf ihrer Webseite berichtet, kam es in einer Kurve zum Zusammenstoß zwischen einem VW und einem Scania-Laster, der als Straßentankwagen diente.

Die Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle, weil zunächst eine eingeklemmte Person gemeldet worden war. Das bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Dennoch habe ein Beteiligter vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden müssen. Zur Schwere der Verletzungen sowie zur genauen Unfallursache lagen noch keine Informationen vor.

Die Kameraden stellten den Brandschutz sicher und nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf. Der Einsatz anderer angeforderter Feuerwehren war nicht mehr nötig.