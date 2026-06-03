Unfall wegen Sekundenschlaf: VW kracht gegen Baum, Fahrer verletzt
Gardelegen - In Solpke, einer Ortschaft von Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel), ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag mit einem Baum kollidiert und wurde verletzt.
Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel gegen 15.02 Uhr auf der B188 am Abzweig Weteritz.
Ersten Erkenntnissen zufolge war hier ein 51-Jähriger mit einem Transporter unterwegs.
Aufgrund von Sekundenschlaf kam er jedoch nach rechts von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Baum.
Hierbei verletzte sich der VW-Fahrer leicht. Am Wagen entstand ebenfalls ein erheblicher Schaden in einem unteren fünfstelligen Bereich.
Gegen den 51-Jährigen wurde laut einer Polizeisprecherin eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs erstellt.
Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel