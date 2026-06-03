Unfall wegen Sekundenschlaf: VW kracht gegen Baum, Fahrer verletzt

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In Gardelegen ist am Dienstag ein Autofahrer wegen Sekundenschlaf verunfallt. Der 51-Jährige muss sich auf eine Strafanzeige einstellen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Gardelegen - In Solpke, einer Ortschaft von Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel), ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag mit einem Baum kollidiert und wurde verletzt.

Der Transporter wurde bei dem Unfall stark beschädigt.
Der Transporter wurde bei dem Unfall stark beschädigt.  © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel gegen 15.02 Uhr auf der B188 am Abzweig Weteritz.

Ersten Erkenntnissen zufolge war hier ein 51-Jähriger mit einem Transporter unterwegs.

Aufgrund von Sekundenschlaf kam er jedoch nach rechts von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Baum.

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Hierbei verletzte sich der VW-Fahrer leicht. Am Wagen entstand ebenfalls ein erheblicher Schaden in einem unteren fünfstelligen Bereich.

Gegen den 51-Jährigen wurde laut einer Polizeisprecherin eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs erstellt.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

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