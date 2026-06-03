Unfall wegen Sekundenschlaf: VW kracht gegen Baum, Fahrer verletzt

Gardelegen - In Solpke, einer Ortschaft von Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ), ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag mit einem Baum kollidiert und wurde verletzt.

Der Transporter wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel gegen 15.02 Uhr auf der B188 am Abzweig Weteritz.

Ersten Erkenntnissen zufolge war hier ein 51-Jähriger mit einem Transporter unterwegs.

Aufgrund von Sekundenschlaf kam er jedoch nach rechts von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Hierbei verletzte sich der VW-Fahrer leicht. Am Wagen entstand ebenfalls ein erheblicher Schaden in einem unteren fünfstelligen Bereich.