Unglück beim Osterfeuer: Maschinen-Teil fällt auf zwei Jugendliche

Benneckenstein - Schlimmer Unfall im Landkreis Harz : Am Montagnachmittag wurden bei Vorbereitungen zu einem Osterfeuer zwei Teenies schwer verletzt.

Im Harz wurden zwei Jugendliche beim Aufbauen eines Osterfeuers verletzt. © Polizeirevier Harz

Gegen 15 Uhr wollten drei Jugendliche auf einem Privatgrundstück in Benneckenstein (Sachsen-Anhalt) ein Osterfeuer aufbauen und baten dafür einen 51-jährigen Mann um Hilfe, da er eine Baumaschine besaß.

Der Teleskoplader sollte demnach einen Baumstamm halten und in die Erde drücken. Allerdings wurde plötzlich die Sicherung der Gabel gelöst, vermutlich durch einen Ast.

Das Maschinenteil fiel daraufhin etwa fünf Meter tief und krachte auf zwei der Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Die beiden Schüler wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.